Куда лететь на отдых осенью 2026: страны, цены и виды отдыха

Море

По данным Onlinetours, осенью лидируют Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. В октябре для пляжей подойдёт Турция, в ноябре – Египет, ОАЭ и Азия. Для коротких поездок советуют ОАЭ, Египет, Оман, Катар, Иорданию, Грузию и Армению.

Цены на человека из Казани

Анталья на 5 ночей – от 56,4 тыс. рублей, Египет в ноябре – от 47,7 тыс., ОАЭ – от 54,2 тыс., Пхукет – от 93,15 тыс., Хайнань на 11 ночей – от 147,6 тыс., Вьетнам на 7 ночей на двоих – от 152,7 тыс., Мальдивы – от 82,4 тыс.

Россия

Один туроператор советует Санкт-Петербург, Калининград и Сочи, другой – Карелию, Золотое кольцо и Татарстан. Экскурсия в Санкт-Петербург – от 3,75 тыс. рублей, трёхдневная с проживанием – от 11,7 тыс., "Осень в Карелии" – от 25,4 тыс., Сочи на 3 ночи – от 17,75 тыс. По Татарстану: Раифский монастырь и Свияжск – от 20 тыс., тур "Татарстан на 100%" – от 37,6 тыс.

Цены относятся к разным предложениям: сравнивать их нужно с учётом дат вылета, категории отеля и питания. Средний чек пакетного тура вырос за год на 28%, до 245 тыс. рублей.