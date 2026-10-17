Тыква с раками: ростовский шеф-повар поделился суперрецептом шикарного блюда

По словам Макарова, тыква отлично дружит с речными раками и рыбой: у неё мягкий, чуть сладковатый вкус, который не перебивает главные ингредиенты, а наоборот подчёркивает их. А кремовая текстура хорошо дополняет нежное мясо раков и рыбу. отмечает издание Rostov Gazeta.

Главная задача – сбалансировать сладость тыквы. Тут помогут чеснок, свежая зелень, чёрный перец и немного лимонного сока. Из зелени лучше взять укроп и петрушку – они традиционно хорошо сочетаются с речными продуктами.

Из рыбы Макаров советует филе судака, сома или другой речной рыбы с малым числом костей. Раки – варёные и очищенные. Для красивой подачи пару штук можно оставить целыми и выложить для украшения.

Ингредиенты на 2 порции:

тыква – 400 г;

филе судака или другой речной рыбы – 300 г;

варёные раки – 150–200 г очищенного мяса;

репчатый лук – 1 небольшая головка;

чеснок – 2 зубчика;

сливки 20% – 100 мл;

сливочное масло – 30 г;

оливковое масло – 1–2 ст. л.;

лимон – половина;

укроп и петрушка – небольшой пучок;

соль и чёрный перец – по вкусу.

Как готовить. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками, сбрызнуть оливковым маслом, посолить, поперчить и запечь при 190 градусах 20–25 минут до мягкости.

Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до прозрачности, добавить измельчённый чеснок и готовить ещё минуту – чтобы дал аромат, но не подгорел.

Влить сливки и прогреть соус на слабом огне. Добавить лимонный сок, перец и рубленую зелень. Для более однородной текстуры часть запечённой тыквы можно размять вилкой и вмешать в соус.

Рыбу нарезать порционными кусками, посолить, поперчить и обжарить на отдельной сковороде до готовности – важно, чтобы она приготовилась, но осталась сочной.

Мясо раков добавить в сливочный соус в самом конце и аккуратно прогреть одну-две минуты: так оно сохранит нежную текстуру.

На тарелку выложить запечённую тыкву, рядом – рыбу, полить соусом с раками, украсить зеленью и, при желании, добавить немного лимонной цедры.

Шеф советует не бояться экспериментов: вместо сливочного соуса можно взять рыбный бульон с зеленью и чесноком – тогда вкус рыбы и раков станет ярче. А вот со специями главное не переборщить: немного чёрного перца или мускатного ореха уместны, а вот яркие приправы легко заглушат вкус речных продуктов.