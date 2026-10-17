Тыква с раками: ростовский шеф-повар поделился суперрецептом шикарного блюда

Ростовский шеф-повар Леонид Макаров рассказал, как приготовить рыбное блюдо с тыквой на донской манер.
По словам Макарова, тыква отлично дружит с речными раками и рыбой: у неё мягкий, чуть сладковатый вкус, который не перебивает главные ингредиенты, а наоборот подчёркивает их. А кремовая текстура хорошо дополняет нежное мясо раков и рыбу. отмечает издание Rostov Gazeta.
Главная задача – сбалансировать сладость тыквы. Тут помогут чеснок, свежая зелень, чёрный перец и немного лимонного сока. Из зелени лучше взять укроп и петрушку – они традиционно хорошо сочетаются с речными продуктами.
Из рыбы Макаров советует филе судака, сома или другой речной рыбы с малым числом костей. Раки – варёные и очищенные. Для красивой подачи пару штук можно оставить целыми и выложить для украшения.
Ингредиенты на 2 порции:
тыква – 400 г;
филе судака или другой речной рыбы – 300 г;
варёные раки – 150–200 г очищенного мяса;
репчатый лук – 1 небольшая головка;
чеснок – 2 зубчика;
сливки 20% – 100 мл;
сливочное масло – 30 г;
оливковое масло – 1–2 ст. л.;
лимон – половина;
укроп и петрушка – небольшой пучок;
соль и чёрный перец – по вкусу.
Как готовить. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками, сбрызнуть оливковым маслом, посолить, поперчить и запечь при 190 градусах 20–25 минут до мягкости.
Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до прозрачности, добавить измельчённый чеснок и готовить ещё минуту – чтобы дал аромат, но не подгорел.
Влить сливки и прогреть соус на слабом огне. Добавить лимонный сок, перец и рубленую зелень. Для более однородной текстуры часть запечённой тыквы можно размять вилкой и вмешать в соус.
Рыбу нарезать порционными кусками, посолить, поперчить и обжарить на отдельной сковороде до готовности – важно, чтобы она приготовилась, но осталась сочной.
Мясо раков добавить в сливочный соус в самом конце и аккуратно прогреть одну-две минуты: так оно сохранит нежную текстуру.
На тарелку выложить запечённую тыкву, рядом – рыбу, полить соусом с раками, украсить зеленью и, при желании, добавить немного лимонной цедры.
Шеф советует не бояться экспериментов: вместо сливочного соуса можно взять рыбный бульон с зеленью и чесноком – тогда вкус рыбы и раков станет ярче. А вот со специями главное не переборщить: немного чёрного перца или мускатного ореха уместны, а вот яркие приправы легко заглушат вкус речных продуктов.