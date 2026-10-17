Первый снег в Кузбассе: жители устроили флешмоб со снеговиками

В Кузбассе выпал первый большой снег. И жители сразу же обрадовались – начали лепить снеговиков и делиться фотографиями в соцсетях.
Кадры появляются один за другим. У кого-то снеговик получился классическим. У кого-то – современным, с необычными аксессуарами.
В комментариях люди поддерживают друг друга. Одна из пользовательниц поблагодарила за радость. Другая отметила, что снеговик получился милым, но немного печальным. Кто-то похвалил авторов за то, что подняли настроение.
– Ну, очень современные! Ну, очень модные снеговики! Просто прелесть! – высказалась одна из подписчиц городского сообщества.
Получается, что первый снег принёс кузбассовцам не только дорожные хлопоты, но и настоящую радость.