Первый снег в Кузбассе: жители устроили флешмоб со снеговиками

В Кузбассе выпал первый большой снег. И жители сразу же обрадовались – начали лепить снеговиков и делиться фотографиями в соцсетях.

Кадры появляются один за другим. У кого-то снеговик получился классическим. У кого-то – современным, с необычными аксессуарами.

В комментариях люди поддерживают друг друга. Одна из пользовательниц поблагодарила за радость. Другая отметила, что снеговик получился милым, но немного печальным. Кто-то похвалил авторов за то, что подняли настроение.