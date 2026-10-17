Ребёнок выбежал из горящего дома: что известно о жутком пожаре в Нижнем Тагиле

Сигнал поступил в 18:38 по местному времени. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, горел жилой дом и надворные постройки под общей кровлей. Очевидцы заметили пламя на крыше примерно за две минуты до вызова – деревянная кровля вспыхнула стремительно, отмечает издание TagilCity.

В первые минуты из дома выбежал мальчик с портфелем и в одних тапочках. Испуганный ребёнок просился обратно, его удерживали на улице и передали бригаде скорой. Тётя мальчика была в парикмахерской неподалёку, родители, по словам очевидцев, отдыхали в другом городе.

Локализовать пламя удалось в 18:59, открытое горение ликвидировали в 19:26, разбор конструкций шёл до 23:01. Работали 12 сотрудников и четыре единицы техники. Пострадавших нет.

Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, имущество и постройки. Причину устанавливают дознаватели.