Без лапы, но с характером: в Кузбассе силовики поймали боевого совёнка

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Кузбассе произошла история, которая тронула многих. Сотрудники линейного отдела МВД на станции Белово находились на службе, когда услышали характерный писк. Они пошли на звук и нашли в кустах совёнка.

Птенец оказался необычным. У него не было одной лапы. Но при этом он активно уворачивался и пытался улететь. Поэтому полицейским пришлось действовать особенно аккуратно, чтобы не навредить птице.

Совёнка поймали и отвезли в ближайшую ветеринарную клинику. Врачи осмотрели птенца. Заключение было неутешительным: без лапы он не выживет в дикой природе. Поэтому совёнка передали на постоянное содержание в центр помощи диким и экзотическим животным в Кемерове.

А ещё одна похожая история случилась почти за две тысячи километров. В Республике Башкортостан сотрудники УМВД по Стерлитамаку заметили совёнка на территории одного из административных зданий. Птенец застрял в опоре уличного освещения.

– Крыло птенца оказалось зажато между фонарными креплениями, он висел на высоте и не мог выбраться, – отметила Ирина Волк в своих соцсетях.

Полицейские привлекли специальную технику. Двое сотрудников поднялись на нужную высоту, осторожно освободили птицу и спустили на землю. Раненого совёнка передали орнитологам. Они оценят его состояние и помогут восстановиться.

Обе истории разные, но их объединяет одно – человеческая доброта и готовность прийти на помощь тем, кто беззащитен.