Лужа на прогулке: почему пара глотков может дорого обойтись собаке

Обычная дождевая лужа во дворе – не такая безобидная, как кажется. Ветеринар Пётр Смирнов объясняет: в стоячей воде у мусорных контейнеров и на парковках собирается настоящий коктейль из опасностей, и пара глотков во время прогулки может обернуться серьёзной инфекцией или отравлением.

Главная угроза – лептоспироз. Его возбудители попадают в воду с мочой заражённых грызунов, а те, как известно, обитают как раз возле мусорных баков. Заболевание бьёт по почкам и печени, и без лечения всё может закончиться плохо, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru.

Вторая опасность поджидает у гаражей и парковок: дождевая вода смешивается с техническими жидкостями. Особенно страшен антифриз – даже крошечная доза вызывает тяжёлое отравление.

Если собака всё-таки попила из лужи, присмотритесь к ней. Вялость, отказ от еды, рвота, понос, сильная жажда, пожелтевшие слизистые – повод срочно ехать в клинику. А если есть подозрение, что питомец хлебнул автохимии, ждать симптомов не нужно вообще: сразу к врачу. И никакого самолечения – таблетки "на глаз" только навредят.

Чтобы такого не случилось, берите на прогулку бутылку чистой воды и поилку. Тянет к луже – держите покороче поводок и повторяйте запрет. И не забывайте про прививки: обновлять их нужно вовремя.