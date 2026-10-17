В Сибири экс-депутат на охоте прострелил человеку голову - что известно

Как сообщает издание "Проспект Мира" со ссылкой на данные ведомства, в ночь с 8 на 9 октября 46-летний мужчина охотился в лесу у деревни Бартанас в Дзержинско-Тасеевском округе.

Используя тепловизор, он дважды выстрелил из карабина. Пули попали в передвижную деревянную бытовку, где ночевал 36-летний сторож. Судя по фотографиям СК, домик стоял в поле для охраны сельхозтехники.

По данным краевого отделения ЛДПР, стрелявшим был экс-депутат Тасеевского района Александр Шуба. Пуля пробила деревянную стену и попала сторожу в голову. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии и госпитализирован.

Охотнику вменяют покушение на убийство. Официального подтверждения имени подозреваемого от СК пока не поступало.

Напомним, глава СК Александр Бастрыкин в очередной раз вмешался в ситуацию с расследованием громкого дела об убийстве охотниками-браконьерами подростка в Кузбассе. Мать погибшего мальчика попросила о помощи главу СК поле того, как стало известно, что двоих из троих обвиняемых отпустили из СИЗО домой.