В Казани девушке приходят штрафы от ГИБДД за машину-призрак

Как выяснилось, ВАЗ-2114 оформлен на жителя Арска. Его владелец не платит за парковку, превышает скорость и нарушает другие правила – всего более 50 штрафов. При проверке машина оказалась записана не на девушку, а на другого мужчину, предположительно отца водителя, сообщает издание Inkazan.

ГАИ направила её в МФЦ, оттуда – в другой комитет. После заявления пришёл ещё один штраф. Прокуратура Татарстана подтвердила: автомобиль за ней не закреплён, штрафы ложные. После запроса Inkazan в МВД девушку соединили с УГИБДД, где пояснили: арест и блокировка счетов ей не грозят, все взыскания касаются только реального водителя.

Что делать. Сначала сверить данные начисления с личным кабинетом и исправить ошибки. Если их нет, отменить штраф может только пристав – через заявление на Госуслугах. Жалобу на каждое постановление подают вынесшему его органу или в суд в течение 10 дней. Если машина вам никогда не принадлежала, напишите об этом прямо и приложите документы.

Что грозит за неоплату. Удвоение суммы (не менее 1 000 рублей), до 50 часов обязательных работ или арест до 15 суток – но за нарушения с камер арест не применяется. Долг могут передать приставам вплоть до ограничения выезда.