Кузбассовцы, страдавшие от бездорожья, достучались до главы СК

Как сообщил Информационный центр СК России, в сети пишут о нарушении прав жителей посёлка Белогорск в Тисульском округе Кузбасса. Им нужна нормальная дорожная инфраструктура. Но автомобильная дорога, которая ведёт в населённый пункт, давно в непригодном состоянии. Из-за этого проезд транспорта невозможен.

Люди много раз обращались в разные инстанции. Но ремонт так и не начали.

– В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу организована процессуальная проверка, – отметили в Информационном центре СК России.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Бэликто Базарову доложить о ходе и результатах проверки. А ещё – о работе по восстановлению права жителей на нормальную дорогу.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.