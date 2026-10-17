Десятки домов в Кемерове останутся без света - точный список

Как сообщает городская администрация, с 19 по 23 октября в Кемерове будут проводить технологические работы на электросетях. На время работ подачу электричества ограничат по ряду адресов. Отключения запланированы на разные часы, поэтому график для каждого дня будет отличаться.

– Специалисты проведут ремонт оборудования и технологические работы на электрических сетях, – отметили в администрации города Кемерова.

Поэтому электроснабжение ограничат по ряду адресов.

19 октября, в понедельник, с 09:00 до 12:00 света не будет на проспекте Ленинградском, 18а. С 09:00 до 16:00 – на улице Дружбы, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30 к. 13. С 13:00 до 16:00 – на улице Гагарина, 140, 144, 148.

20 октября, во вторник, с 09:00 до 12:00 отключат свет на улице 1-я Сосновая, 3–5, 6; на улице Красная Горка, 1–27а, 2–30а; на улице Суворова, 2, 3–9а.

С 09:00 до 16:00 – на улице 50 лет Октября, 21, 21а, 23, 27; на улице Д. Бедного, 7, 13, 15; на улице Дзержинского, 18а, 20; на проспекте Ленина, 26, 28, 32; а также светофор на улице 50 лет Октября, 27.

Также с 09:00 до 16:00 – на улице Дружбы, 30/3, 30/4, 30/6, 30/7, 30/8, 30 к. 10, 30 к. 12.

С 13:00 до 16:00 – на улице Бакинская, 1–13а, 2–12; на улице Лядова, 2–16; на улице Студенческая, 1–13, 2–12; на проспекте Шахтёров, 31; на улице Ю. Смирнова, 3; в переулке Бакинский, 19–25, 22, 24.

21 октября, в среду, с 09:00 до 12:00 света не будет на улице Лядова, 1, 3, 5, 7, 9; на улице Тульская, 18, 20, 22; на улице Ю. Смирнова, 17, 19, 21, 21а, 23; в переулке 1-й Тульский, 2, 4, 6, 8.

С 09:00 до 16:00 – на улице Двужильного, 22; на проспекте Шахтёров, 39, 39а.

С 13:30 до 16:00 – на улице Дружбы, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30 к. 10, 30 к. 12, 30 к. 13.

22 октября, в четверг, с 13:30 до 16:00 отключат свет на проспекте Притомском, 25, 25 к. 1, 25 к. 3, 25 к. 4.

23 октября, в пятницу, с 09:00 до 12:00 – на проспекте Советском, 70а. С 13:00 до 16:00 – на проспекте Ленинградском, 21, 21б, 21г.

Кемеровчан просят заранее спланировать использование электроприборов и зарядить нужные устройства. А также отнестись с пониманием к временным неудобствам. Ремонт нужен для надёжной работы электросетей.