Картофель до весны: почему лук — худший сосед и как не потерять урожай

Чтобы картофель пролежал в погребе или подвале до самой весны, недостаточно просто перебрать клубни и уложить их в ящики. Огромное значение имеют температурный режим, контроль влажности и правильное соседство в хранилище. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru приводит действенные советы от опытной дачницы Оксаны Сергеевой.

Почему картофелю противопоказан лук

Агрономы и огородники советуют разделять зоны хранения картофеля и репчатого лука. Причина – в кардинально разном микроклимате: луку нужен максимально сухой воздух, а картофелю – высокая влажность. В закрытом сыром погребе совместное нахождение этих овощей моментально провоцирует развитие гнили, распространение плесени и быстрый износ урожая.

Идеальный микроклимат

Для длительного хранения картофеля необходимо поддерживать температуру в пределах +2…+4 градусов и влажность на уровне 85–90%. Перед закладкой в ящики клубни нужно обязательно просушить в тени и тщательно перебрать, отбраковывая повреждённые экземпляры. Категорически нельзя мыть картофель перед хранением или засыпать его слишком толстым слоем в сплошную тару без вентиляционных отверстий.

Зимний контроль

Даже качественно отобранный урожай требует регулярного осмотра каждые 2–3 недели – на предмет появления конденсата или мягких клубней. Ящики нельзя ставить вплотную к промерзающим стенам или на сырой земляной пол. При первых признаках повышенной влажности следует немедленно усилить вентиляцию помещения, чтобы избежать затхлого запаха и массового заражения соседних плодов.

Главный вывод прост: картофель любит прохладу, сырость в меру и хороший воздух – а вот общество лука и толстый слой без вентиляции губят запасы быстрее всего.