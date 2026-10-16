20 лет и 203 дня: в Одинцове живёт самый старый в мире джек-рассел-терьер

Представьте: псу уже за двадцать, а он всё ещё несёт "службу" по охране участка – вместе со своим старшим товарищем, цвергшнауцером Виллором. Знакомьтесь, это Найс, джек-рассел-терьер из Одинцова. На момент фиксации рекорда ему стукнуло 20 лет и 203 дня – и это официально самый почтенный возраст среди всех джек-расселов мира.

Рекорд не просто так записали: его подтвердили в Международной системе регистрации рекордов INTERRECORD и внесли в Реестр рекордов России. Хозяева собрали целый пакет документов – с датой рождения, породой и подтверждением, что на момент регистрации пёс был жив и здоров.

А родился Найс 30 декабря 2005 года. В загородный дом под Одинцово, к хозяйке Светлане Королевой, он приехал совсем крохой – 14 февраля 2006-го. С тех самых пор и живёт там, деля двор с Виллором, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru.

В чём секрет такого долголетия? Светлана отвечает просто: без стресса, побольше движения, нормальная еда и здоровье, которое ни разу серьёзно не подводило. Никаких хитрых схем – просто спокойная жизнь и забота.

Кстати, в интернете то и дело мелькают истории про джек-расселов, которые якобы доживали до 23 и даже 25 лет. Вот только за красивой цифрой нужны документы, а газетная заметка – это ещё не доказательство. Поэтому рекорд Найса стоит особняком: за ним стоят проверенные данные, а не пересказы.

Ветеринар и зоопсихолог Алёна Сентемова соглашается: у собак, особенно таких темпераментных, как джек-расселы, срок жизни во многом зависит от условий, стресса и качества еды. В истории Найса, по её мнению, решающую роль сыграли спокойная обстановка, регулярные нагрузки и хозяйская забота. И, конечно, генетика – хорошее здоровье родителей вполне могло передаться по наследству.

А впереди у рекордсмена приятное событие: ближе к концу года Найс отпразднует свой 21-й день рождения. Судя по всему, энергии ему не занимать.