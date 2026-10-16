В Ростове судят мужчину по делу о расстреле собак из арбалета

Одна из заявительниц, попросившая называть её Оксаной, рассказала RostovGazeta, что история началась в 2024 году: тогда мужчина, по её словам, выстрелил в собаку из арбалета. Во время обыска нашли два комплекта стрел и запись с камеры домофона, где запечатлена раненая собака с торчащим из головы болтом. Однако, утверждает собеседница, производство прекратили в отношении неустановленного лица.

"Мы считаем, что именно тогда человек почувствовал безнаказанность. Несмотря на улики, дело не получило того продолжения, которого мы ожидали", – говорит Оксана.

По её словам, в 2025 году в микрорайоне Суворовском погибли ещё пять собак: одну нашли зарезанной у подъезда, другую, как утверждают местные жители, отравили крысиным ядом, ещё три были застрелены в октябре, ноябре и начале декабря.

Среди погибших – Мухтар, в лапе которого после обнаружения тела нашли металлический шарик. Последний эпизод – гибель собаки по кличке Рыжуля в начале декабря 2025 года: жители оплатили ветэкспертизу, и, по приведённому Оксаной заключению, животное умерло от острой кровопотери после сквозного ранения снарядом с высокой кинетической энергией.

Заявительница утверждает, что у жителей есть свидетели, а снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от проходившей мимо девушки. По словам Оксаны, обстреливали даже бытовку охранников автостоянки, когда внутри находились люди. Жители направляли обращения в полицию, прокуратуру, СК и Росгвардию, а также к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

7 декабря 2025 года дознаватель отдела полиции № 5 отказал в возбуждении дела по событиям в Суворовском. Как следует из документов, на которые ссылается собеседница, 2 февраля 2026 года прокуратура Октябрьского района признала отказ незаконным и отменила его, направив материалы на доппроверку. 30 апреля прокуратура области сообщила о нарушениях при проверке обращений, 17 июня УМВД назначило служебную проверку действий сотрудников дознания.

В суд передали дело лишь по одному эпизоду 2024 года – стрельбе из арбалета. Другие случаи в рассматриваемое обвинение не вошли. По словам Оксаны, обвиняемый вёл себя вызывающе и угрожал свидетелям в здании суда. Ходатайство жителей о возвращении дела прокурору для объединения эпизодов судья 6 октября 2026 года вернула без рассмотрения, указав, что заявители не являются стороной по делу.

Изложенные Оксаной сведения об остальных эпизодах – утверждения заявителей и требуют самостоятельной процессуальной оценки. Вопрос о виновности Рашина и наказании решит суд.