Дипломы без знаний: в России у власти появились большие вопросы к частным вузам

Поводом для жёсткого предложения стал лавинообразный рост частных вузов, которые "имитируют образовательную деятельность", сообщает "Росбалт". Матвиенко привела в пример рекламу посредников, обещающих оформить лицензию за пять дней – без программы, уставных документов и помещения, – и предложила временно приостановить выдачу новых лицензий.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил: после упрощения процедур с лета 2023 года лицензии выдаются почти в заявительном порядке, и с 2021 по 2025 год число частных вузов выросло на 15%, а имеющих аккредитацию хотя бы по одной программе – на 39%. Всего в стране около 350 частных вузов и филиалов.

Доцент Финансового университета Ирина Карапетова считает более точечным путём усиление проверки кадров, помещений и программ до выдачи лицензии. Рособрнадзор сообщил, что в 2025 году 20% программ, прошедших аккредитационную экспертизу, получили отказ, в 2026-м – 18%, однако эксперты подчёркивают: это повод для адресных проверок, а не доказательство несостоятельности всего частного образования. Полный мораторий, предупреждают они, может затронуть и качественные проекты.

Специальности. Матвиенко предложила убрать "нафталиновые" направления, упомянув рекламу и связи с общественностью, а также госуправление. Эксперты советуют сместить акцент на технологии, ИИ и прикладные инженерные специальности, но не "рубить с плеча": часть гуманитарных и управленческих программ в адаптированном виде сохраняет ценность.

Кандидат экономических наук Саид Гафуров напоминает: перестраивать университет под текущий список вакансий – значит получить дорогой учебный центр для сегодняшнего дня, тогда как высшая школа должна ещё и воспроизводить научное знание и культуру.

Эксперты предупреждают: отмена льготы без анализа её назначения может ухудшить доступ к образованию для тех, кому она нужна. Что касается олимпиадников, глава профильного комитета Совфеда Лилия Гумерова сообщила: число олимпиад сокращено с 83 до 60, вне конкурса без учёта ЕГЭ поступают только победители (не призёры) олимпиад за 10–11 класс.