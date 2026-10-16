Нагадил почти на миллиард: золотодобытчика наказали за порчу кузбасских лесов

Таштагольский городской суд вынес приговор 47-летнему бывшему исполнительному директору подразделения золотодобывающей компании, сообщают в пятницу областные прокуратура и СК.

Коммерсант с ноября 2023-го по июль 2025 года эксплуатировал горный отвод по добыче россыпного золота на арендованных участках леса, в том числе защитных.

– Указанное повлекло нарушение почвенного покрова на площади 35,9 га, причинение ущерба лесам и находящимся в них природным объектам на сумму более 900 млн рублей, – сказали в прокуратуре.

После прокурорской проверки на директора завели уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. Фигурант во всём сознался. А его компания за время следствия полностью выплатила сумму ущерба, уточняет СК.

Суд в итоге назначил старателю два года условно с запретом занимать определённые должности один год.