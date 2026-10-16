"Просто поехал дальше": в Ростове пенсионерка наказала водителя за сломанное в автобусе плечо

ЧП случилось в Кировском районе города. Во время движения водитель автобуса резко затормозил. В результате 61-летняя пенсионерка потеряла равновесие и упала прямо в салоне.

Одна из пассажирок попыталась привлечь внимание водителя, сообщив, что на полу лежит человек, однако реакции не последовало. На остановке ЦГБ другая пассажирка помогла пострадавшей выйти из автобуса и добраться до больницы. Водитель же продолжил движение по маршруту.

Тем временем врачи диагностировали у женщины перелом правой плечевой кости и сообщили о случившемся в полицию. В феврале 2025 года правоохранители возбудили уголовное дело, а пенсионерку признали потерпевшей.

В итоге суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Суд установил, что после происшествия водитель не оказал пассажирке первую помощь, не вызвал медиков и полицию. Как пишет "КП – Ростов-на-Дону", мужчина оправдывался тем, что из-за шума просто не слышал, как ему кричали про упавшую.

Изначально ростовчанина приговорили к трём годам колонии-поселения, а также запретили ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2,5 года. Кроме того, он должен был выплатить пенсионерке 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В марте 2026 года водитель обжаловал приговор, посчитав наказание слишком суровым. Ростовский областной суд смягчил его: вместо лишения свободы мужчине назначили год ограничения свободы.

Пенсионерка также подала иск к транспортной компании, в которой работал водитель. С предприятия в пользу женщины взыскали ещё 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что кузбасские чиновники проиграли суд 7-летней школьнице.