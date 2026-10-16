"Сейчас тут разнесу всё!": кузбассовец ворвался в магазин с гранатой и пистолетом

Накануне в Новокузнецке чуть не "взорвали" комиссионный магазин: местный житель ворвался в помещение, достал гранату и стал выдвигать условия.

– Сейчас тут разнесу всё! – припугнул визитёр оценщика.

Всё это происходило под камерой.

Сигнал поступил полицейским, а те передали информацию всем нарядам. В результате был пойман 39-летний агрессор. У него изъяли страйкбольную гранату и шумовой пистолет "Пионер", которые не опасны.

Оказалось, что ранее мужчина сдал в комиссионку музыкальную колонку, а когда попытался её выкупить, ему назвали гораздо большую цену из-за набежавших процентов.

– Разозлившись, злоумышленник решил напугать работников с помощью страйкбольной гранаты, – раскрыли в полиции.

На бородача завели уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. По статье грозит до семи лет колонии. Мужчину также могут посадить в СИЗО.