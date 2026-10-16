Подростки в Кемерове сколотили лютую банду: грабили и вымогали деньги

В кузбасской столице поймана банда из троих парней, которым от 16 до 18 лет, сообщают в пятницу областные МВД и СК.

По версии следствия, подельники за несколько дне совершили три нападения. Двое из парней похитили у знакомого электровелосипед за 40 тысяч рублей. Другого знакомого силой заставили перевести сначала 20 тысяч, потом ещё 5 тысяч рублей, а потом и вовсе отняли дорогой смартфон.

– Предварительно установлено, что злоумышленники, действуя в составе группы, совершили 3 преступления в отношении жителей Кемерова, предъявляя потерпевшим надуманные претензии и угрожая насилием, – сообщает МВД.

Силовики ворвались в квартиры подозреваемых и задержали троих. На них заведены уголовные дела о разбое, грабеже и вымогательстве.

Суд отправил юных разбойников под арест, добавляет СК.