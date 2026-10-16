Общество

Мощную санитарную катастрофу обнаружили в популярной чайхане Екатеринбурга

Чайхану "Хилал" на Уралмаше закрыли на 60 суток после проверки Роспотребнадзора.

Заведение восточной кухни "Хилал" на проспекте Космонавтов, 84 закрыли на два месяца по решению Орджоникидзевского районного суда, в который обратились после проведения проверки сотрудники Роспотребнадзора.

Иинспекторы нашли в чайхане целый букет нарушений, которые потенциально угрожали здоровью и жизни любого, кто решился отведать там восточные блюда, сообщает Tagil City.

Во-первых, у цеха не оказалось программы контроля за безопасностью: документ либо не разработали, либо не утвердили.

Во-вторых, помещения спланированы так, что чистые и грязные продукты пересекаются в одном пространстве, – классическая ошибка, которая ведёт к заражению еды. Продукты, к слову, тоже хранили с нарушениями санитарных норм.

Но самое вопиющее – персонал. К работе допустили людей, которые не проходили медосмотр и не имели нужных прививок.

Результат не заставил себя ждать: надзорный орган приостановил деятельность заведения и передал дело в суд. Судьи с доводами согласились и закрыли кафе на 60 суток.

Фото: magnific.com/ rawpixel.com
Автор: Екатерина Кузовкина
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