Мощную санитарную катастрофу обнаружили в популярной чайхане Екатеринбурга

Заведение восточной кухни "Хилал" на проспекте Космонавтов, 84 закрыли на два месяца по решению Орджоникидзевского районного суда, в который обратились после проведения проверки сотрудники Роспотребнадзора.

Иинспекторы нашли в чайхане целый букет нарушений, которые потенциально угрожали здоровью и жизни любого, кто решился отведать там восточные блюда, сообщает Tagil City.

Во-первых, у цеха не оказалось программы контроля за безопасностью: документ либо не разработали, либо не утвердили.

Во-вторых, помещения спланированы так, что чистые и грязные продукты пересекаются в одном пространстве, – классическая ошибка, которая ведёт к заражению еды. Продукты, к слову, тоже хранили с нарушениями санитарных норм.

Но самое вопиющее – персонал. К работе допустили людей, которые не проходили медосмотр и не имели нужных прививок.

Результат не заставил себя ждать: надзорный орган приостановил деятельность заведения и передал дело в суд. Судьи с доводами согласились и закрыли кафе на 60 суток.