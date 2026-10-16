Россиянам наконец-то рассказали, как спать правильно: лучшие позы, время и ритуалы для сна

Плохой сон – не просто вялое утро. От его качества зависят концентрация, иммунитет и здоровье в целом: систематическое недосыпание повышает риск сердечно-сосудистых нарушений и ухудшает эмоциональный фон. Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин объяснил, что чаще всего мешает полноценному отдыху, сообщает издание Udm-Info.

Режим – основа. Самое действенное – ложиться и вставать в одно и то же время, включая выходные. Тогда биологические часы подстраиваются, и засыпание перестаёт требовать усилий. Примерно за полтора часа до сна стоит убрать телефон и выключить телевизор: синий свет экранов тормозит выработку мелатонина. Помогает и проветривание – прохладный воздух ускоряет расслабление.

Ритуалы и питание. Тёплый душ, спокойное чтение, дыхательные практики формируют у нервной системы ассоциацию "пора отдыхать" – главное, регулярно. Кофеин держится в организме часами, поэтому последнюю чашку лучше выпить не позже 15:00–16:00. Алкоголь даёт обманчивое расслабление, но разрушает структуру сна. Плотный ужин и интенсивные тренировки перед сном тоже мешают засыпанию.

Поза. Наименее удачный вариант – на животе: грудная клетка под давлением, дыхание поверхностное, шея в напряжении, а людям с болезнями сердца и сосудов это добавляет нагрузку. Физиологически нейтральна поза на спине, но при храпе и апноэ лучше спать на боку.

Подушка. Её задача – заполнять пространство между ухом и плечом, чтобы шея оставалась на одной оси с позвоночником. Для сна на спине подойдёт средняя высота, для сна на боку – более высокая и плотная модель.

Сколько спать. По рекомендациям Национального фонда сна США, взрослым нужно не менее 7 часов, оптимум – 7–9. Сон короче 6 часов связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. "Совы" и "жаворонки" определяются генетически, поэтому режим лучше сдвигать постепенно – по 15–20 минут каждые несколько дней.

Условия в спальне. Оптимальная температура – около 18–20 °C, важны темнота и тишина.