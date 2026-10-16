Кровавый след на лице: на Кавказе двухлетняя девочка вернулась из детсада с травмой

Во Владикавказе двухлетняя девочка вернулась из детсада с ссадинами на лице. Родители попытались выяснить у воспитателей, что произошло с ребенком, однако ответа не получили.

Инцидент произошел 13 октября 2026 года. Мама обнаружила травмы уже дома. На лице малышки остался кровавый след, который напоминал отпечаток ладони.

Из-за видимых повреждений родители отвезли дочь в больницу. Медики оказали ребенку необходимую помощь и подтвердили ушиб на щеке.

После случившегося семья обратилась в полицию. СК России по Республике Северная Осетия – Алания начал процессуальную проверку.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания проводится процессуальная проверка по обращению о травмировании двухлетней девочки после посещения детского сада во Владикавказе, – сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах девочка получила травмы и кто мог их нанести, пишет "КП-Северный Кавказ".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кемерове работников детсада лишили трети зарплаты без объяснений.