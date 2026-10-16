Живите кто хотите: в Кузбассе найдены шикарные земли – их раздают всем желающим

В Кузбассе выявили ещё 108 земельных участков и территорий общей площадью 186,5 га, пригодных для возведения жилья, сообщает кузбасское управление Росреестра.

– Больше всего площади под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выявили в ­ Кемеровском муниципальном округе – 41 участок и территории на 117,6 га, – сообщает Росреестр.

В Ленинск-Кузнецком округе найдены 5 участков для ИЖС на 17,9 га, Гурьевском округе – 13 участков на 8,6 га, в Анжеро-Судженске – 2 территории на 5,2 га, в Осинниках – 3 территории на 5 га.

Землю для строительства многоквартирных домов выявили в Юрге – 1 территория на 4,9 га, Мысках – 2 территории на 10,8 га, Осинниках – 1 участок на 0,4 га, в Ленинск-Кузнецком округе – 2 территории на 1,06 га.

Суммарно в регионе на 1 октября в перечень включены 1 629 участков общей площадью более 4 040 га, из которых ­ 1 255 – под ИЖС площадью почти 3 101 га (начата стройка на 295 участках площадью более 35 га),­ 374 – под МКД площадью более 939 га (идёт стройка на 95 участках площадью почти 116 га).

Искать свободную землю позволяет портал "Земля для стройки". Там указаны местоположение, площадь, категория земель, вид разрешённого использования, наличие коммуникаций, прилегающие объекты и кадастровая стоимость.