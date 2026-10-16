Происшествия

"Машину разорвало на части": в Кузбассе наказали лихача за гибель девушки

Новокузнецкий "Шумахер" отправил на тот свет 18-летнюю девушку и покалечил ещё двух пассажиров.

В Новокузнецке вынесли приговор 21-летнему лютому лихачу. Как рассказали в полиции, трагедия произошла в марте 2024 года на Ильинском шоссе. Водитель LADA Priora бешено разогнался и влетел в столб.

– Потерял управление автомобилем и врезался на опору освещения. Вследствие удара о фонарь его машину разорвало на части. В результате аварии от полученных травм скончалась 18-летняя пассажирка, – сказали в областном МВД.

Ещё два пассажира получили тяжкий вред.

По итогам суда гонщика упекли в колонию-поселение на три года и лишили прав на два с половиной года.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
 Новокузнецк  девушка  ДТП  Кузбасс  лихач  новости кузбасса  погибла  приговор  смерть  фото Облако тегов