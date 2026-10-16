"Оклеветала их": свидетельница по делу о смерти ребенка сама попала под следствие в Новосибирске

Вечером 2 марта 2010 года школьница возвращалась из сельского клуба в селе Яркуль Усть-Таркского района. До дома оставалось совсем немного, однако девочка бесследно исчезла.

Долгие годы дело оставалось нераскрытым. В 2023 году задержали двух бывших сотрудников милиции. По версии следствия, они на автомобиле сбили школьницу, а затем попытались скрыть произошедшее – увезли ребенка и убили.

В 2025 году суд вынес приговор по делу. Обвинение в умышленном убийстве не подтвердилось. Одного из мужчин признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, но освободили от наказания из-за истечения срока давности. Второго признали виновным в превышении должностных полномочий и также освободили. Оба покинули зал суда.

Однако во время разбирательства неожиданно изменила позицию женщина, которая ранее проходила по делу свидетелем. По материалам следствия, она находилась в автомобиле с офицерами в момент произошедшего.

Когда женщину подключили к судебному заседанию по видеосвязи, она сделала заявление:

– Я прошу прощения у подсудимых, что оклеветала их, – сказала свидетельница.

Она утверждала, что ранее давала показания под давлением сотрудников Следственного комитета, а также заявила, что в нетрезвом состоянии наговорила лишнего.

Заместитель прокурора Новосибирской области пояснил КП-Новосибирск, что на стадии следствия женщина неоднократно давала последовательные показания.

– Вместе с тем ее показания на следствии в совокупности с другими [доказательствами] свидетельствовали о том, что она действительно тогда говорила правду, – подчеркнули в ведомстве.

После вынесения приговора материалы в отношении свидетельницы выделили в отдельное производство. Так, в Новосибирске возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ – о заведомо ложных показаниях свидетеля. Максимальное наказание – до трех месяцев ареста.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что суд над мигрантами-рабовладельцами в Кузбассе идёт уже полгода – тянут до последнего.