Суд над мигрантами-рабовладельцами в Кузбассе идёт уже полгода – тянут до последнего

Прошло уже более полугода с начала суда над тремя уроженцами Азербайджана, которых задержали в апреле прошлого года по резонансному делу о рабах.

Судя по карточке дела на сайте Кемеровского областного суда, с тех пор, как в марте материалы с утверждённым обвинительным заключением поступили на рассмотрение, прошло почти 30 заседаний.

Каждый раз или объявляли перерыв, или заседание откладывали на другой день, или не приходил адвокат, или не получилось доставить в зал обвиняемого. А в сентябре подсудимые перешли на новую тактику: адвокаты подали уже пять жалоб в вышестоящий суд на решение кузбасского суда. Пятый апелляционный суд методично отвечает отказом, но и это требует времени.

Как итог, судебный процесс растянулся на шесть месяцев. Следующее заседание пройдёт в четверг, 15 октября.

Ранее сообщалось, что суд засекретил имена всех трёх обвиняемых. Также редакция VSE42.Ru в подробностях рассказывала о резонансном случае похищения людей мигрантами: новокузнечан пленили на много лет, заставляя собирать мусор на свалках.