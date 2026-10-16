"Выколю глаза": в Саратовской области мужчина набросился на сотрудницу ПВЗ из-за товара

В полицию Балашова обратилась 24-летняя сотрудница ПВЗ. Она сообщила, что один из клиентов устроил жуткий скандал из-за качества полученного товара.

Девушка предложила ему оформить возврат и направить претензии непосредственно продавцу, однако такой ответ разозлил мужчину еще сильнее. Он схватил ножницы и начал размахивать ими перед лицом девушки, угрожая выколоть ей глаза.

В итоге конфликтом заинтересовалась полиция. Дебошира задержали и доставили в территориальный отдел. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ – "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, пишет телеканал "Саратов 24".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе женщина перекрыла батареи в ПВЗ и попала на 350 тысяч.