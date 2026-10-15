В Кузбассе женщина перекрыла батареи в ПВЗ и попала на 350 000

Перекрытые краны на батареях не избавили владелицу помещения в Мариинске от платы за отопление. Суд обязал её выплатить ресурсоснабжающей организации более 350 тысяч рублей. Как сообщили в Мариинском городском суде, помещение площадью свыше 80 квадратных метров сдавалось под пункт выдачи заказов Wildberries.

Спор начался после того, как компания "Теплоснаб" потребовала погасить долг за отопление. Собственница не соглашалась и объясняла, что тепла не получала: краны на радиаторах она перекрыла. Проходящие через помещение трубы, по её мнению, не должны были стать поводом для личного счёта – потери тепла от них следовало учитывать как общедомовые расходы.

Проверка показала, что краны действительно были закрыты и опломбированы. Но пломбы поставила организация, у которой не было на это полномочий. При этом систему отопления в помещении официально не демонтировали и не изолировали.

– То есть транзитные стояки продолжали функционировать как часть внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома, – отметили в Мариинском городском суде.

Других источников отопления в помещении также не было.

Суды решили, что одного перекрытия кранов недостаточно, чтобы перестать платить за тепло. Собственница не согласовала демонтаж отопительной системы и не отделила проходящие через помещение стояки от общедомовой системы.

В итоге с жительницы Мариинска взыскали около 280 тысяч рублей долга за отопление за период с февраля 2022 года по март 2025-го. Ещё 50 тысяч рублей составили пени, около 27 тысяч – судебные расходы. Общая сумма превысила 350 тысяч рублей.