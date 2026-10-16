Ещё один бедствующий угольщик в Кузбассе попал под банкротство

Кузбасское ООО "Разрез" Задубровский Новый" (Беловский округ) попало под банкротство – по требованию ФНС введена процедура наблюдения, сказано в картотеке арбитражных дел.
– Признать заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО "Разрез "Задубровский Новый" обоснованным. Ввести <...> процедуру наблюдения, – сказано в определении.
ФНС требует от разреза 79,8 млн долга второй очереди, 21,3 млн в третьей очереди, а также штраф 2,9 млн рублей.
Судебное разбирательство по банкротству состоится 27 марта 2027 года.
По данным сервиса rusprofile, остаточная задолженность компании по исполнительным производствам достигает 716 млн рублей.
Напомним, "Задубровский Новый" остановил добычу ещё в 2024 году. А в 2026 году прокуратура серьёзно взялась за компанию из-за невыплаты зарплат горнякам.