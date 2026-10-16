Кузбассовец с неуёмным аппетитом обокрал магазины на 130 000 рублей

В Юрге завёлся серийный шоплифтер, его добычей стали продукты и вещи на 130 000 рублей, сообщает в пятницу областное МВД.

– Всего в полицию поступило 28 заявлений, общая сумма причинённого ущерба составила около 130 000 рублей, – сказали в полиции.

Стражи порядка проверили записи с камер и нашли вора с неуёмным аппетитом – 47-летнего судимого юргинца. Обворовывал он разные гипермаркеты, похищая всё, что не прибито: еду, алкоголь, одежду и технику.

На рецидивиста завели уголовное дело о краже. Два года мужчина рискует провести без походов в супермаркеты.