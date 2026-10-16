В Петербурге опять нашли "расчлененку" в сумках

На окраине города обнаружили страшную находку: случайные прохожие наткнулись на сумки с человеческими останками, сообщает издание "Росбалт" со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

По данным телеграм-канала Mash на Мойке, сумки нашли на берегу Лиговского канала в Кировском районе. Тело настолько разложилось, что на месте не удалось определить пол и возраст погибшего.

На месте работают следователи, экстренные службы и эксперты-криминалисты. Оперативники прочёсывают прилегающую территорию в поисках улик и записей с камер видеонаблюдения, которые помогут выйти на след преступника.

По предварительной информации, часть останков была тщательно упакована и спрятана в сумках. Криминалисты устанавливают личность погибшего, а также давность и точную причину смерти.