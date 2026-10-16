Кошка скучает и рвёт мебель? Топ-7 пород, которые не страдают без улицы

Питомец, привыкший к самовыгулу, сам решал, когда выйти во двор и вернуться к миске. В квартире такой сценарий невозможен: нет деревьев и кустов, воздух и запахи накапливаются быстрее, а соседи вряд ли оценят ночные крики. Поэтому для города важнее темперамент, чем внешность.

Идеального квартирного компаньона отличают спокойный характер, устойчивость к одиночеству и отсутствие чрезмерной активности, сообщает издание "Восток – Медиа".

Британская короткошёрстная – уравновешенная и самостоятельная, спокойно переносит одиночество, редко устраивает погромы.

Сфинкс – общительный и привязчивый, но мёрзнет: нужны тёплые лежанки и регулярный уход за кожей.

Шотландская вислоухая – ненавязчивая и дружелюбная, хорошо уживается с другими животными.

Русская голубая – тихая и чистоплотная, не любит шум, идеальна для одиноких людей и пар.

Мейн-кун – крупный, но мирный гигант, ладит с детьми и собаками.

Персидская – малоподвижная кошка для дивана и тишины, но требует ежедневного расчёсывания.

Рэгдолл – самая покладистая порода, терпеливая и тихая, подойдёт семьям и новичкам.

Даже спокойная порода заскучает без занятий – а скука и есть главная причина испорченной мебели и ободранных обоев. Помогут игровые комплексы, несколько когтеточек, интерактивные игрушки и головоломки с едой. Играйте по 10–15 минут дважды в день, оставьте кошке место у окна и иногда меняйте обстановку.