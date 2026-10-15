Плюнул на пиявок и взял огромного сома: как хабаровский рыбак превратил гиблое место в рыбное

Опытный рыбак из Хабаровского края раскрыл секрет улова, который годами ускользал от местных любителей рыбалки. Оказалось, что неприятные речные обитатели – пиявки – служат верным ориентиром для поиска крупного хищника.
Долгое время рыбак обходил стороной тихую амурскую заводь с илистым дном и корягами из-за множества кровососов. Всё изменила случайная встреча с местным жителем по имени Василий: тот уверенно вытаскивал крупных сомов именно из "злополучного" места. Выяснилось, что скопление пиявок – не повод для паники, а признак стоянки хищной рыбы, отмечает издание Transsibinfo.com.
В холодные октябрьские дни, когда вода остывает до плюс четырнадцати градусов, кормовая база уходит на глубину. Лягушки прячутся, и главным деликатесом для речных гигантов становятся донные обитатели. Хищники наведываются на такие отмели с наступлением темноты.
Проверить перспективную точку просто: нужно зайти в воду в защитных забродах или опустить палку на пару минут. Если на поверхности появились десяток крупных пиявок длиной до десяти сантиметров – успех обеспечен. Для ловли подойдёт обычная донка с крепким поводком и крупным крючком, а наживкой послужит пучок пиявок или червей-выползков.
Пик активности сомов приходится на период с восьми вечера до трёх часов утра. После подсказки наставника хабаровский рыбак за пару сезонов вытащил более двадцати солидных экземпляров.