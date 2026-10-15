На Урале гружёный асфальтом КАМАЗ провалился в огромную яму с асфальте

Как сообщает издание TagilCity со ссылкой на ГИБДД региона, грузовик завалился на правый бок. По предварительным данным, 50-летний водитель с 30-летним стажем вёз асфальт во двор дома № 6.

– Около 11:00 грунт под передней осью внезапно просел – машина опрокинулась. Никто не пострадал, но автомобиль получил механические повреждения, а в дороге осталась дыра, – отмечает издание.

Сам мужчина пояснил инспекторам, что двигался по маршруту без отклонений и не превышал скорость. Обрушение полотна стало для него полной неожиданностью.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции: участок оградили и выставили предупреждающие знаки, чтобы исключить повторные инциденты. В адрес обслуживающей организации направят предписание – восстановить покрытие и обследовать состояние грунта и подземных коммуникаций.

Причины провала пока не названы. Не исключено, что под асфальтом проходит теплотрасса или канализационный коллектор: повреждение трубы могло вымыть грунт и создать пустоту, которая схлопнулась под весом грузовика. Другой вариант – износ дорожного основания. В обоих случаях итог один: яма, опрокинутая машина и срочный ремонт.