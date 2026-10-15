Москва дала Кузбассу более 100 млн рублей на культурные дела – что будет сделано

Москва выделит Кузбассу из федерального бюджета 118,5 млн рублей на обновление в девяти муниципалитетах 13 учреждений культуры – музеев, библиотек, детских центров и домов культуры, сообщает в четверг обладминистрация.

– Средства будут распределены по двум ключевым направлениям: 41,4 млн рублей пойдут на приобретение оборудования для учреждений культуры, 101,4 млн рублей – на капитальный ремонт, – уточняет областное правительство.

В кемеровской библиотеке семейного чтения "Ладушки" обустроят современную модельную библиотеку за 8 млн рублей: комфортная локация объединит традиционные книжные фонды с цифровыми сервисами.

На базе Центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина в Прокопьевске и на базе Музея изобразительных искусств Кузбасса за 9,2 млн рублей откроются детские культурно-просветительские центры.

В музее им. Плотникова в Берёзовском, Историко-краеведческом музее в Тяжинском и Краеведческом музее в Киселёвске обновят материально-техническую базу, на что выделят 6,3 млн рублей.

17,9 млн рублей получат детская библиотека № 16 "Планета книг" и Дворец культуры "Красная Горка" в Прокопьевске, Центральная городская библиотека в Междуреченске, Центр культуры Зеленогорский в Крапивинском округе и Центр семейного досуга "Клевер" в Топках.

Самый большой кусок пирога – 101,4 млн рублей – достанется ДК "Юбилейный" в Мысках и ДК им. Ленина в Междуреченске. В первом оборудуют концертный зал, студии для художественной и цирковой групп, вокальную студию, хореографические классы, филиал библиотеки и молодёжный центр. Во втором – обновят помещения для камерного театра, репетиций и торжеств, гримёрки. Большую сцену оснастят современной световой техникой и студией звукозаписи, а историческую люстру и лепнину отреставрируют.