Не признавали травму и не платили: суд в Кузбассе заставил работодателя раскошелиться

В Новокузнецке суд встал на сторону работника, который несколько лет оставался без зарплаты после травмы. Куйбышевский районный суд частично удовлетворил иск местного жителя к работодателю – с организации взыскали задолженность по зарплате и компенсацию за задержку. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Все началось в августе 2022 года. Мужчина получил травму на спортивных соревнованиях, куда его направил работодатель. Однако учреждение отказалось признавать травму производственной. Справедливости удалось добиться только в декабре 2025 года: областной суд обязал ответчика оформить акт о несчастном случае на производстве.

– Из-за последствий травмы в сентябре 2023 года сотрудника отстранили от работы по состоянию здоровья. Отстранение продлилось до июня 2026 года – в этот период работник не получал заработную плату, – говорится в сообщении.

В итоге суд взыскал в пользу истца зарплату за все время отстранения, проценты за задержку выплаты, компенсацию морального вреда и судебные издержки.