Кузбассовец придумал хитрый план мести бывшей, но провалился - как

В Прокопьевске сотрудники полиции привлекли к ответственности местного жителя за ложное обвинение бывшей супруги. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

По данным ведомства, прокопчанин обратился к правоохранителям и рассказал, что вернулся с работы и обнаружил пропажу транспортного средства из гаража, к которому имела доступ его бывшая жена. Полицейские сразу выехали по указанному адресу.

– В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что за сутки до заявления прокопчанин самостоятельно перегнал "Газель" к месту проживания бывшей супруги, – говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составили протокол по ст. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб". По решению суда ему назначили штраф в размере 1 000 рублей.