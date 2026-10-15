До славы "Наутилуса": стало известно, как прошло детство Бутусова в Красноярске

Сегодня, 15 октября, Вячеславу Бутусову исполнилось 65 лет. В преддверии юбилея журналисты Krsk.aif.ru прошлись по Красноярску и выяснили, как и где прошло детство будущего лидера "Наутилуса Помпилиуса".

Семья Бутусова жила в центральной части города и за годы успела сменить несколько адресов. В интернете встречаются утверждения, что музыкант родился на окраине, в районе Бугача, однако воспоминания людей, знавших его в детстве, рисуют другую картину.

– Он жил не здесь, но рядом в центре. Знаю, что сначала в одном доме, а потом – в другом. Поющим я его не помню, но он в детстве очень хорошо рисовал. А учился как? Обычно. Не троечник и не отличник, – поделился собеседник с журналистами.

Одним из важных мест в его детстве стала детская художественная школа имени Василия Сурикова. Именно здесь Бутусов развивал свои способности к рисованию. Позже он получил архитектурное образование и даже участвовал в проектировании станций метро в Свердловске.

История с художественной школой получила продолжение спустя годы. Во время подготовки к столетию учреждения в архиве обнаружили работу с подписью "Бутусов". Когда музыкант приезжал в школу, рисунок ему передали.

Еще одно место, связанное с детством музыканта, – бывшая школа №20, которая сейчас известна как лицей №2. Бутусов учился здесь всего один год, в седьмом классе. Затем семья перебралась в Свердловск.

– Помню, он приезжал в нашу школу уже известным музыкантом. Была теплая встреча, тогда он увиделся со своими учителями и одноклассниками, – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательнйо работе Галина Гуска.

Сам лидер рок-группы в единственном фильме про свое детство в Красноярске рассказывал, что часто гулял с одноклассниками по набережной Енисея. Иногда они брали с собой гитару и пели песни.