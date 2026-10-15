В Кемерове дети теперь могут учиться сельскому хозяйству с детсада

В Кемерове знакомство с сельским хозяйством начинают с детского сада. На базе школы № 50 открыли агроцентр, куда будут приходить дошкольники из более чем десяти детсадов и ученики других школ. Ребята смогут не только узнать, откуда берутся растения, но и попробовать себя в практических занятиях.

– Наша задача – выстроить в Кузбассе бесшовную систему профориентации и аграрного образования, чтобы путь к профессии начинался еще в детском саду и последовательно продолжался в школе, колледже или вузе, – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Он отметил, что раннее знакомство с отраслью помогает детям осознаннее выбирать профессию и получать нужные для работы навыки.

В школе № 50 уже был агротехнологический класс, но теперь занятия станут доступны большему числу ребят. На учебно-опытном участке дети будут работать с растениями, в кабинете-фитоферме – изучать их рост, а две веранды используют для исследовательских занятий. Дошкольникам подготовят простые практикумы, а школьники смогут пройти лицензированную программу и получить первую рабочую профессию – садовника.

Кемеровский центр стал частью более широкой системы аграрного образования. В Кузбассе работают 52 агрокласса, 28 из них – в сельских школах. В этом учебном году в семи сельских школах открылись ещё восемь агротехнологических классов по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Путь к сельскохозяйственным профессиям прокладывают и через совместные проекты. В феврале Кузбасский государственный аграрный университет, Сосновская школа, администрация Гурьевского округа и детский сад № 15 "Светлячок" запустили "АгроМалыш в деле" – проект о первых шагах в агрономии.

А интерес к профильному образованию уже заметен при поступлении в аграрный университет: в 2026 году число заявлений выросло более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. На бюджет зачислили 1 313 человек, среди них 212 целевиков. Среди востребованных специальностей – ветеринария, ландшафтная архитектура и наземные транспортно-технологические средства.