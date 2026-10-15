Запустят ли из Кемерова в Новосибирск электричку - данные властей

Кемеровчане задались в соцсетям вопросом, планируется ли запустить электричку из областного центра в Новосибирск. Власти прокомментировали ситуацию.
Вопрос о возможности запуска электрички появился в чате губернатора Кузбасса в Telegram.
Так, министерство транспорта Кузбасса сообщило о проработке возможности запуска регулярного железнодорожного сообщения между Кемерово и Новосибирском. В ведомстве рассчитывают, что электричка станет для жителей удобным и доступным способом добраться до Новосибирска.
На окончательное решение повлияют реальный пассажиропоток и техническая возможность железнодорожной инфраструктуры.
– В настоящее время специалисты прорабатывают возможность запуска регулярного железнодорожного сообщения между городами Кемерово и Новосибирск. Окончательное решение по организации движения электрички будет зависеть от реального пассажиропотока и технической возможности железнодорожной инфраструктуры, – сказано в ответе.