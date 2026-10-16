Зумеры засыпают, просыпаются бумеры: как разные поколения использовали интернет на даче

Бумеры вставали раньше всех: с 6 до 9 часов утра именно они были самыми активными пользователями интернета. Миллениалы, похоже, чаще использовали дачу как место для работы: с 9 до 18 часов они скачивали больше трафика, чем представители других поколений.

Зумеры, напротив, чаще других использовали интернет ночью. Иксы же лидировали после ужина – в период с 21:00 до полуночи.

За дачный сезон – с мая по сентябрь – клиенты Билайна в СНТ Кемеровской области использовали более 1,5 млн ГБ данных. Больше всего интернетом пользовались в июле, за ним следовали август и май.

При этом общий объем скачанного трафика вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост связан в том числе с развитием сети Билайна в дачных территориях, благодаря которому жители и дачники получили больше возможностей пользоваться мобильным интернетом за городом – для удаленной работы, общения и развлечений

– Современное развитие инфраструктуры в садовых товариществах делает мобильный интернет незаменимым инструментом для всех возрастов. Сценарии использования кардинально разнятся: для одних 4G – это возможность оставаться на связи с близкими с самого утра, для других – полноценный рабочий день вне города. Вечерняя и ночная активность пользователей подтверждает: качественная связь за городом перестала быть роскошью и стала стандартом повседневной жизни, – отмечает Владимир Савин, директор Кемеровского филиала Билайна.

На основе обезличенных данных клиентов Билайна на территории СНТ Кемеровской области с мая по сентябрь 2026 года. Поколения разделены по возрасту: зумеры – 16–28 лет, миллениалы – 29-44 года, иксы – 45–59 лет, бумеры – 60+ лет.