Эксперты назвали лидеров авторынка: итоги премии "Точка зажигания"

На конференции "Точка зажигания" подвели итоги автомобильной премии Авито Авто: награды вручили в номинациях для брендов, моделей и отраслевых проектов. Победителей выявляли по двум линиям – на основе поведения 34 млн пользователей платформы (просмотры, контакты, избранное) и по оценке профессионального жюри из 25 экспертов отрасли.

Среди главных трендов рынка – укрепление позиций российских брендов и рост интереса к гибридам. За год доля автомобилей российского производства выросла с 31 % до 44 %, а доля китайских марок снизилась с 57 % до 45 %. Спрос на гибридные авто с января по сентябрь 2026 года удвоился год к году, при этом в Москве на гибриды в сентябре приходился каждый пятый контакт с продавцами – на 25 % больше, чем годом ранее.

Ещё один тренд – рост интереса к более дорогим сегментам: за девять месяцев спрос на машины стоимостью 3-5 млн рублей вырос на 56 %, а на авто за 5-8 млн рублей – на 81 %. Покупатели всё чаще одновременно рассматривают новые машины и авто с пробегом, сравнивая варианты по бюджету и характеристикам.

В числе победителей в автомобильных номинациях: LADA Iskra (малый класс, масс‑маркет), Changan UNI‑V (средний класс, масс‑маркет), Hongqi H5 (средний класс, премиум), Evolute i‑Space (гибриды, малый средний класс), Avatr 12 (электромобили, большой класс, премиум) и другие.

Профессиональное жюри назвало "Зелёным брендом года" Evolute, "Городским брендом года" – TENET, "Дебютом года" – VOLGA, а "Событием года" признан запуск производства LADA Azimut. Редакция журнала Авито Авто отметила обновление модельной линейки "Москвича" как "Обновление года" и проект "Атом" в номинации "Новая мобильность".