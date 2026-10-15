Изменения произойдут в работе транспорта в Новокузнецке - подробности

По решению Комиссии по безопасности, 17 октября в работе городского пассажирского транспорта Новокузнецка произойдут изменения. Как пояснили в управлении по транспорту и связи города, основная цель корректировок – обеспечить безопасность и повысить уровень комфорта для пассажиров.

Одно из ключевых изменений коснётся маршрута №87 (Абашево – Лента). По направлению в сторону Абашево из схемы движения исключат остановочный пункт "Байдаевский мост". Такое решение принято на основании многократных обращений как перевозчика, так и пассажиров.

Ещё одно изменение связано с переименованием остановок. По просьбам жителей новые названия получат пункты "Ростелеком" на проспекте Курако и "Кирова" на улице Кирова. Теперь обе остановки будут называться "Храм Святых Петра и Февронии".