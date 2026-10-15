Мужчины Кузбасса всё чаще берут декрет на себя - цифры удивляют

В Кузбассе всё больше отцов берут отпуск, чтобы ухаживать за детьми. С начала 2026 года ежемесячное пособие до полутора лет назначили 2 397 папам. Для сравнения: за тот же период выплату оформили 7 603 мамы. Такие данные приводит региональное Отделение Социального фонда России.

Уход за ребёнком не обязательно оформлять на мать: пособие может получать работающий член семьи, который присматривает за малышом. Выплата составляет 40% среднего заработка за два предыдущих года. В 2026 году в Кузбассе её минимальный размер с учётом районного коэффициента – 13 870,53 рубля в месяц, максимальный – 83 021,18 рубля.

Если родились двойня или тройня, выплату назначают на каждого ребёнка, но её общий размер не может превысить средний заработок получателя. Отпуск по уходу также учитывается в страховом стаже. За полный год ухода начисляют 1,8 пенсионного коэффициента за первого ребёнка, 3,6 – за второго и 5,4 – за третьего и каждого следующего.

Чтобы оформить выплату, отец подаёт работодателю два заявления: на отпуск по уходу и на пособие. Работодатель передаёт сведения в региональное отделение Соцфонда в течение трёх рабочих дней. Фонд назначает выплату в течение десяти рабочих дней после получения необходимых данных.

С 2024 года родителям разрешили возвращаться к работе, не теряя пособие по уходу за ребёнком.

– Эта законодательная инициатива стала очень привлекательной для отцов. Ведь она позволяет мужчинам сохранять профессиональную занятость и доход, совмещая с родительскими обязанностями, – отметила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Она добавила, что с 2024 года число отцов, оформляющих отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет, заметно выросло.

За полный 2023 год пособие получили 252 кузбасских папы, в 2024-м – 1 618, а в 2025-м – 2 643. За первые девять месяцев 2026 года выплату назначили 2 397 отцам.