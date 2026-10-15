Овощи из Казахстана заполонят кузбасские магазины

6 и 7 октября 2026 года в Кемерове инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проверили ввоз 153 тонн подкарантинной продукции из Казахстана. В составе поставки – разнообразный ассортимент свежих овощей: 75 тонн репчатого лука, 44 тонны капусты, 18 тонн огурцов и 16 тонн томатов.

Чтобы подтвердить безопасность продукции, образцы прошли исследования в Западно‑Сибирском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ". Специалисты оценили партии на наличие карантинных вредных организмов – нарушений не выявлено.

Помимо лабораторной проверки, инспекторы проанализировали товаросопроводительные документы на все партии. Комплектность бумаг и отсутствие фитосанитарных рисков стали основанием для оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора). Эти документы дают право на дальнейшую реализацию продукции на территории региона.