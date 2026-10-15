Пропавшую в Кузбассе девочку нашли на вокзале - подробности

Так, к стражам порядка в Новокузнецке днем 13 октября обратилась 40‑летняя местная жительница. Женщина сообщила, что её 12‑летняя дочь ушла из дома в школу около 12 часов и не вернулась. Стартовали поиски.

В результате правоохранители заметили девочку на железнодорожном вокзале Новокузнецка. При проверке выяснилось, что в отношении несовершеннолетней противоправные действия не совершались. Сейчас ребёнок находится с матерью.

Вместе с тем в отношении мамы девочки инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Полицейские продолжают устанавливать детали произошедшего, рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.