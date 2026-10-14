Не курица и яйца: ученый рассказал о лучшем источнике белка

Исследователь Кембриджского университета Крис Макдональд проанализировал 20 различных источников белка и опубликовал результаты в научном журнале Frontiers in Sustainable Food Systems. Оценивались не только количество и качество белка, но и содержание насыщенных жиров и соли, доступность продукта, а также влияние его производства на экологию.

Топ-10 источников белка по версии исследователя

Первое место занял тофу – 36 баллов из 40. На второй строчке оказались семена чиа, на третьей – фасоль. Далее идут киноа, семена подсолнечника и чечевица. Куриная грудка расположилась лишь на седьмом месте, за ней – тунец и арахис, а замыкает десятку нут. Последнее место в общем списке досталось сыру чеддер с результатом 13 баллов.

Сам автор исследования предупреждает: на рейтинг стоит смотреть с умом. Например, семена чиа заняли высокое второе место, но обычно их едят в небольших количествах – основным источником белка они быть не могут. Яйца и рыба оказались ниже, хотя содержат холин, омега-3 и другие важные для организма вещества – их стоит включать в рацион минимум 2–3 раза в неделю.

Тем не менее рейтинг поможет разнообразить питание: привычные продукты можно дополнять менее используемыми, а растительные источники белка – животными, и наоборот.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек рекомендовала при вынужденном сокращении мяса и животных продуктов делать ставку на бобовые – нут, чечевицу и фасоль, пишет PROKUZBASS.RU.