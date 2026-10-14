Его голос знали все дети страны: в Петербурге простились с Владимиром Барановым

Как сообщает "КП-Петербург", в Петербурге простились с актёром театра и кино Владимиром Барановым. Церемония прошла в большом зале Крематория на Шафировском проспекте.

Артист скончался на прошлой неделе. Ему было 70 лет. Сообщалось, что он долго боролся с тяжёлой онкологией.

Широкому зрителю Баранов известен прежде всего как голос диснеевского Винни-Пуха. Он озвучивал персонажа в конце 90-х и в середине 2000-х. Кроме того, он снимался в эпизодах в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Бандитский Петербург" и "Агент национальной безопасности".

Коллега покойного рассказал "КП-Петербург" об удивительном совпадении. Прощание с Барановым прошло 14 октября. А ровно в этот день в 1926 году, то есть 100 лет назад, в Лондоне вышла первая книга Алана Милна "Винни-Пух".

На прощание пришли больше сотни человек – родные, коллеги и друзья. Среди них были режиссёры и актёры: Валерий Зиновьев, Олег Куликович, Валерий Дьяченко, Сергей Андрейчук, Галла Капицкая, Иван Латышев, Мария Соснякова. А также коллеги Баранова из Ярославского ТЮЗа.

Каждый вспомнил товарища добрым словом. Коллеги также отметили, что в фильме "Гений" с Абдуловым Баранов сыграл эпизодическую роль милиционера, который всё время смеётся. Роль уникальная – вообще без слов.