"Три часа летели с трупом": в самолете Екатеринбург – Нячанг умер пассажир

Инцидент произошел 12 октября. О случившемся рассказала одна из пассажирок рейса Екатеринбург – Нячанг в соцсетях.

По ее словам, пилот объявил о вынужденной посадке в Китае, поскольку одному из находившихся на борту потребовалась экстренная медицинская помощь.

– Оказалось, что в самолете на протяжении трех часов летел труп. У мужчины пошла пена изо рта. Его попытались откачать, но по итогу от скончался. Кошмар! Он летел отдыхать один, – рассказала женщина.

Пассажирка добавила, что помощь пыталась оказать бывший реабилитолог. Она сделала мужчине инъекцию препарата, однако это не помогло.

Как пишет "КП-Екатеринбург", после приземления сотрудники аэропорта вынесли тело мужчины из самолета. Оно осталось в Китае. После произошедшего правоохранители опросили пассажиров и собрали показания. Затем самолет продолжил полет в Нячанг.

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