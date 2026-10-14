Триумфальная победа: губернатор рассказал, чем кузбасская семья покорила всю страну

Губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о победе земляков на всероссийском конкурсе "Семья года". Торжественная церемония прошла в Государственном Кремлёвском дворце.

Кузбасс представляла семья Михайловых. Их признали победителями в номинации "Семья – хранитель традиций". В этом году на конкурс подали почти 12 тысяч заявок со всей России. В финал вышли 485 супружеских пар, а победителями стали 89.

– Для нас большая гордость, что именно кузбасская семья получила на федеральном уровне признание за сохранение народных традиций. Особенно ценно, что награда вручена в Год народного единства, объявленный Президентом России, – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Семья Михайловых живёт в Мариинском округе. Вместе супруги уже 16 лет. Они воспитывают двух дочерей.

Глава семьи Андрей – сын народного мастера России и Кузбасса Юрия Михайловича Михайлова. От отца он перенял секреты ремесла. Мужчина делает сувениры из дерева и народные игрушки. А ещё оформляет на бересте картины, которые вышивает жена.

Яна – мастер декоративно-прикладного творчества, экскурсовод и педагог. Вместе они открыли семейную мастерскую. Там проводят экскурсии и мастер-классы по бересте, создают костюмы и игрушки.

В 2025 году этнокультурный центр Михайловых победил в номинации "Лучший семейный проект" на конкурсе "Купеческое наследие".

Конкурс "Семья года" проходит уже в одиннадцатый раз. Его организуют Минтруд РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На церемонии награждения были Анна Цивилева, Татьяна Голикова и Анна Кузнецова.