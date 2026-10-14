Школьница из Кузбасса попала под статью о терроризме: подробности приговора

В Кузбассе суд вынес приговор 16-летней жительнице Прокопьевска. Девушку признали виновной в участии в деятельности террористической организации.

Как установили следствие и суд, с января по ноябрь 2024 года девочка создала в мессенджере канал. Там она активно поддерживала и пропагандировала идеологию движения, которое отрицает общепринятые принципы морали, а также публиковала изображения с деструктивным контентом.

– Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), – говорится в сообщении СУ СК по Кузбассу.

Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ России по Кемеровской области. Суд назначил девушке 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.